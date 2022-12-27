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    Завершился рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург

    27 Декабря 2022, 17:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург завершен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Напомним, в понедельник Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

    Встреча глав государств СНГ состоялась в библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, где Главу нашего государства встретил Президент РФ Владимир Путин.

    В неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что встречи глав государств в Санкт-Петербурге дают хорошую возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ и обозначить задачи на перспективу.

    Полное выступление Касым-Жомарта Токаева можно прочитать здесь.

    Также в рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию Президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге.


    Фото: t.me/bort_01
    СНГ Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Международная деятельность РК
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