Завершился рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург завершен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Напомним, в понедельник Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

Встреча глав государств СНГ состоялась в библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, где Главу нашего государства встретил Президент РФ Владимир Путин.

В неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что встречи глав государств в Санкт-Петербурге дают хорошую возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ и обозначить задачи на перспективу.

Полное выступление Касым-Жомарта Токаева можно прочитать здесь.

Также в рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию Президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге.





Фото: t.me/bort_01



