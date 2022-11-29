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    Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию

    29 Ноября 2022, 00:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию завершен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, где принял участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

    После участия в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества президенты Казахстана и России провели переговоры. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

    Также Глава государства встретился с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

    Фото: t.me/bort_01
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Россия
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