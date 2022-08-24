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    Завершился официальный визит Президента Казахстана в Азербайджан

    24 Августа 2022, 21:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев тепло попрощались перед завершением официального визита лидера Казахстана в Азербайджан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Программу официального визита Президента Казахстана в Азербайджан продолжили переговоры Глав государств в расширенном формате с участием членов официальных делегаций.

    Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    По итогам переговоров главы двух стран подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном, а также Комплексную программу развития сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном на 2022-2026 годы.

    Также был опубликован полный текст заявления Главы государства Касым-Жомарта Токаева для СМИ по итогам переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Внешняя политика Казахстана Азербайджан Видео Токаев Касым-Жомарт
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