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    Завершился официальный визит Главы государства в ОАЭ

    18 Января 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты завершен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сообщалось, что 15 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и выступил на церемонии открытия саммита.

    Глава государства и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписан ряд документов. Также Главы двух государств сделали совместное заявление.

    Вчера Президент принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан – ОАЭ и встретился с заместителем Премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.


    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Президент Казахстана Акорда ОАЭ Токаев Касым-Жомарт
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