Завершился госвизит Председателя КНР в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный визит Председателя КНР в Казахстан завершился. В аэропорту Си Цзиньпина проводил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

















Ранее сообщалось, что сегодня в столичном аэропорту приземлился самолет Председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его в аэропорту. В Акорде Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Си Цзиньпином. Главы государств провели встречу в Акорде. Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении Председателя КНР орденом «Алтын Қыран».

































Фото: t.me/bort_01



