Завершился госвизит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный визит Председателя КНР в Казахстан завершился. В аэропорту Си Цзиньпина проводил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее в Акорде Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главы государств провели встречу в Акорде.

В завершении встречи Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении Председателя КНР орденом «Алтын Қыран».