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    19:36, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Завершился госвизит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный визит Председателя КНР в Казахстан завершился. В аэропорту Си Цзиньпина проводил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
    Ранее в Акорде Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главы государств провели встречу в Акорде.

    В завершении встречи Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении Председателя КНР орденом «Алтын Қыран».

    Теги:
    Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Китай для mail.ru Международная деятельность Президент
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