Завершилось голосование на президентских выборах в Туркменистане

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – В Туркменистане в 19:00 официально завершено голосование на досрочных выборах президента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦИК республики.

«По выборам Президента Туркменистана к 19 часам проголосовало 97,12% избирателей. Также на участках за рубежом проголосовало 90,93% избирателей, находящихся за пределами страны. В некоторых участках, находящихся за пределами страны голосование продолжается», - сообщил Центризбирком.

Законодательство Туркменистана не устанавливает пороговой явки избирателей, и выборы признаются состоявшимися при любой активности населения. Победителем становится кандидат, получивший на выборах более половины голосов. Итоги выборов Центризбирком объявит не позднее, чем на седьмой день после голосования.

Напомним, сегодня в Туркменистане прошли досрочные президентские выборы. В выборах участвуют девять кандидатов от трех политических партий и шести инициативных групп.

Президентом республики может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Избирается президент сроком на семь лет. Как ожидается, инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.