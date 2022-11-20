Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Избирательный участок №257 при посольстве Казахстана в КНР на выборах Президента РК был закрыт в 20:00 по местному времени (в 18:00 по времени Астаны), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Участок №257 в Пекине завершил свою работу. В течение всего дня наблюдалась активная явка избирателей», - отметил председатель участковой избирательной комиссии при диппредставительстве Казахстана в Китае Нурлан Аккошкаров.

«Несмотря на те ковидные ограничения, которые в эти дни действуют в районе Чаоян города Пекина, активность избирателей на выборах была высокая», - подчеркнул он.

Завершилось голосование и на избирательных участках при генеральных консульствах РК в КНР в Шанхае и Гонконге. В настоящий момент идет подсчет голосов.

Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны. В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в Пекине и генеральных консульствах РК в Шанхае и Гонконге. Казахстанские студенты проголосовали на выборах Президента РК в Пекине и Шанхае.



