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    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине

    20 Ноября 2022, 18:53

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Избирательный участок №257 при посольстве Казахстана в КНР на выборах Президента РК был закрыт в 20:00 по местному времени (в 18:00 по времени Астаны), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участок №257 в Пекине завершил свою работу. В течение всего дня наблюдалась активная явка избирателей», - отметил председатель участковой избирательной комиссии при диппредставительстве Казахстана в Китае Нурлан Аккошкаров.

    «Несмотря на те ковидные ограничения, которые в эти дни действуют в районе Чаоян города Пекина, активность избирателей на выборах была высокая», - подчеркнул он.

    Завершилось голосование и на избирательных участках при генеральных консульствах РК в КНР в Шанхае и Гонконге. В настоящий момент идет подсчет голосов.

    Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны. В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в Пекине и генеральных консульствах РК в Шанхае и Гонконге. Казахстанские студенты проголосовали на выборах Президента РК в Пекине и Шанхае.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Выборы Китай Президентские выборы - 2022
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