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    Завершились совместные казахстанско-белорусские учения «Орбулак-2022»

    20 Августа 2022, 18:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе совместных тактико-специальных учений военнослужащие Сил специальных операций Казахстана и Беларуси покорили пик Нурсултан в горах Заилийского Алатау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В течение двух недель военнослужащие двух стран на учебном полигоне «Коктал» и в Центре горной подготовки Вооруженных сил Республики Казахстан отрабатывали совместные действия по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

    «В ходе учений под руководством опытных казахстанских инструкторов личный состав подразделений Сил специальных операций Беларуси осваивал технику преодоления горных препятствий, выполнение тактических приемов и ведение боевых действий в сложных условиях горной местности», – сообщил руководитель учения полковник Айдар Слямгалиев.

    На учебном полигоне «Коктал» в Жетысуской области отработаны вопросы выработки методики совместного планирования специальной операции и ведения разведывательных действий. С военнослужащими проведены практические занятия по организации налета, засады, наведения огня артиллерии и армейской авиации.

    Напомним, что проведенные международные тактико-специальные учения были нацелены на совершенствование горной подготовки и повышение боевой выучки личного состава подразделений специального назначения.

    Завершились учения восхождением на пик Нурсултан, входящий в пятерку самых высоких вершин страны. Наиболее отличившимся военнослужащим обеих стран вручены нагрудные знаки «Альпинист Казахстана».

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Учения Армия Минобороны РК Вооруженные силы Международная деятельность РК
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