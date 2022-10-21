Завершилась регистрация, определены кандидаты в Президенты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 18:00 часов завершена регистрация кандидатов в Президенты Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Регистрация кандидатов в Президенты Республики Казахстан завершилась в 18:00 по местному времени.

Согласно календарному плану ЦИК, выдвижение кандидатов в Президенты проходило с 23 сентября по 11 октября.

На сегодня шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты.

12 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала действующего Главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК. Касым-Жомарт Токаев был выдвинут кандидатом на предстоящих выборах Президента на форуме Народной коалиции.

Позже Мейрам Кажыкен был зарегистрирован кандидатом в Президенты.

Мейрам Кажыкен выдвинут кандидатом в Президенты РК от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».

17 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Жигули Дайрабаева, выдвинутого кандидатом в Президенты РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Каракат Абден стала четвертым зарегистрированным кандидатом в Президенты.

Общественного деятеля, члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Каракат Абден выдвинули в кандидаты на пост Президента Республики Казахстан от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников».

20 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову кандидатом в Президенты РК. Салтанат Турсынбекова выдвинута кандидатом в Президенты РК от общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол».

В тот же день в Центральной избирательной комиссии Нурлан Ауесбаев получил удостоверение кандидата в Президенты РК. Нурлан Ауесбаев был выдвинут в кандидаты Поезидента Республики Казахстан от Общенациональной социал-демократической партии.

Выборы назначены на 20 ноября.

На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия РК не зарегистрировала кандидатуру Бакыта Жанабаева.

«Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий в поддержку собрано 58 889 подписей, по результатам проверки признаны 4 054 подписи. Это составляет менее 1% от общего числа избирателей. Таким образом, не исполнено требование пункта 2 статьи 56 Конституционного закона «О выборах» о необходимом количестве подписей избирателей в поддержку кандидата», - сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина в ходе заседания.

Члены ЦИКа проголосовали за принятие постановления об отказе Бакыту Жанабаеву в регистрации кандидатом в Президенты РК. Ранее, 13 октября, Бакыт Жанабаев сдал экзамен на знание государственного языка.

ЦИК также отказал Жуматаю Алиеву в регистрации кандидатом в Президенты. «Алиевым Жуматаем представлена справка о сдаче кандидатом декларации об активах и обязательствах, и медицинское заключение о состоянии здоровья. Но медицинское заключение о состоянии здоровья не соответствует требованиям», - сообщила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова во время заседания.

Она отметила, что согласно протоколам территориальных избирательных комиссий в поддержку Ж. Алиева было собрано 187 723 подписи в 20 регионах. «По результатам проверки достоверными признаны 36 776 подписей. Это составляет менее 1% от общего числа избирателей. Таким образом не исполнено требование пункта 2 статьи 56 Конституционного закона о выборах о необходимом количестве подписей избирателей в поддержку кандидата», - заявила она.

Члены ЦИК проголосовали за принятие постановления об отказе Жуматаю Алиеву в регистрации кандидатом в Президенты РК.

Не зарегистрировала Центральная избирательная комиссия и кандидатуру Нуржана Альтаева.

«В связи с истечением сроков регистрации кандидатов в Президенты РК, установленного календарным планом, признать Нуржана Альтаева не соответствующим требованиям статьи 54 Конституционного закона РК «О выборах», - сообщил член ЦИК Шавкат Утемисов.



