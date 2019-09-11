Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Завершилась международная экспедиция «Шелковый путь – путь диалога»

    11 Сентября 2019, 18:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице, на площадке РОО «QazaqGeography», прошла пресс-конференция, посвященная завершению международной экспедиции «Шелковый путь – путь диалога». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на QazaqGeography.

    Экспедиционная команда проехала более 4000 км по следующему маршруту: Алматы – БАО - Иссыкское ущелье - Чарынский каньон– Кольсай – Каракол – Каджи-Сай – Токмок – Суусамыр – Талас – Тараз – пещера Акмешит – Сауран – Туркестан – Арыстан-баб – Отырар – Шымкент – Ташкент – Самарканд – Казыгурт – Мерке – Танбалы – Алматы.

    Основной целью экспедиции является развитие потенциала внутреннего и въездного туризма путем инвентаризации туристских объектов по пути следования экспедиции, выработка предложений по улучшению инфраструктуры, а также разработка новых трансграничных маршрутов.

    Напомним, команда профессионалов отправилась в тринадцатидневный экспедиционный тур по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану 20 августа. В составе экспедиции были журналисты, фотографы, съемочные группы телеканалов, тревел-блогеры и туроператоры.

    По итогам экспедиции были выявлены наиболее оптимальные и интересные места и маршруты для развития туров, которые подкреплены точными координатами, качественными фотографиями и видеоматериалами, а также детальным описанием. В дальнейшем эта информация будет предоставлена отечественным туркомпаниям и туроператорам Кыргызстана и Узбекистана.

    Проект внесет серьезный вклад в достижение задач, обозначенных в статье Н. А. Назарабаева «Семь граней Великой степи» и в реализацию программы «Рухани жанғыру», в рамках которой поставлена задача по использованию туристского потенциала культурно-географических объектов Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Центральная Азия Туризм Узбекистан Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Аэропорт Алматы предупредил о возможных очередях в терминале
    Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
    Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC