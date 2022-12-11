Завершены реставрационные работы на объектах древнего городища Отырар

11 Декабря 2022, 14:00

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ученые-археологи и реставраторы полностью завершили работу в рамках проекта по частичному восстановлению древнего города Отырар. В Туркестанской области министру культуры и спорта Даурену Абаеву представили результаты реставрационных, археологических раскопок и музеефикационных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На территории древнего городища ученые выявили Ханаку, построенную правителем Ак Орды Ерзен ханом, а также провели частичную реставрацию таких объектов, как Монументальная мечеть из жженого кирпича, Дворец Бердибека, где в начале XV века Эмир Тимур принимал послов Тохтамыш хана, полностью реконструировали ворота «Жарақты», Северные ворота и Ворота Сопыхана.

При входе в город через ворота Жарақты, с левой стороны магистральной улицы обнаружен комплекс, состоящий из жилого дома и гончарного мастерского. К жилой части примыкают производственные помещения. Под навесом перед домом расположены гончарные двухкамерные печи и площадки, где изготавливались и сушились керамические изделия. Мастерская с жилым домом функционировала в XV-XVI веках. Также проводились раскопки, реставрационные и консервационные работы на территории базарной площади XVII века: выявлены хлебопекарный комплекс и жилой квартал.

В рамках трехлетнего масштабного проекта для сохранения памятников и обеспечения безопасности туристов на территории города Отырар установлены камеры видеонаблюдения, система оповещения, улицы освещены электрическими фонарями,

проложены пешеходные дорожки для туристов и электрокаров, установлены скамейки для отдыха туристов, фонтаны, модульные туалеты и урны для мусора.

В ходе презентации результатов работы по проекту частичного восстановления древнего городища Отырар Даурен Абаев провел встречу с представителями турбизнеса. Министр инициировал создание тура по Великому Шелковому пути.

«Проделана большая работа на территории древнего городища Отырар. Теперь необходимо создать гранд-маршрут по Великому Шелковому пути, который будет охватывать такие направления, как Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, и включать все основные культурно-исторические объекты южных регионов. Туристам нужно предлагать посещение историко-культурных объектов, как мавзолеи Айша Бибі, Бабаджа хатун, Тектурмас в Таразе; далее Цитадель и Ибрагим ата в Шымкенте; мавзолеи Арыстан баба и Ахмета Яссауи, городище Отырар и Сауран в Туркестане. Если правильно организовать турпакеты, то данный маршрут будет интересен не только для иностранцев, но и для местных туристов», — сказал Даурен Абаев.

В свою очередь, отечественные туроператоры подчеркнули, что готовы по данному маршруту проработать паломнические, этнографические и комбинированные туры продолжительностью от 1 до 6-7 дней.

Как отметили в Минкультуры, юго-западная часть шахристанской стены теперь будет функционировать как музей под открытым небом.

Фото: gov.kz