Завершено строительство подстанции «Алмагуль» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершено строительство новой подстанции «Алмагуль», которая обеспечит бесперебойным электроснабжением свыше 200 тысяч жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы по строительству подстанции «Алмагуль», расположенной в Бостандыкском районе Алматы на пересечении улиц Гагарина и Кожабекова, завершены на 100%. Также завершена прокладка 4,8 км кабельной линии 110 кВ электроснабжения к данной подстанции», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Данная подстанция позволит покрыть нагрузку потребителей южной части Алматы. К ней будут подключены строящиеся и новые жилые комплексы в квадрате улиц аль-Фараби - Жарокова - Утепова - Розыбакиева, микрорайона «Алмагуль». Мероприятия по подключению кабелей на секциях и перевод нагрузок потребителей будут произведены АО «АЖК».

Необходимость в подстанции была из-за частых отключений электричества в Бостандыкском районе в связи с массовыми, хаотическими застройками. Строительство подстанции планировали завершить еще в конце 2021 года, однако сроки несколько раз переносили. Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями поручил завершить все работы по данной подстанции до конца июля.

«Подстанция «Алмагуль» позволит обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии примерно 200 тысячам потребителей», - отметили в акимате.