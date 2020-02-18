Завершено следствие по делу о применении насилия к полицейским Кордайского района - Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершено следствие по делу о применении насилия к полицейским Кордайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

«7 февраля 2020 года в ходе патрулирования в с. Сартобе Кордайского района Жамбылской области сотрудниками дорожной полиции была остановлена автомашина марки «Хонда Одиссей» под управлением Воингуй Л. Из-за отсутствия документов на автомашину Воингуй Л. предложили проехать в отдел полиции. Однако он, не подчинившись требованиям сотрудников, проследовал к себе домой, где вместе со своими братьями Воингуй А. и Воингуй М. применили насилие к полицейским», - говорится в сообщении.

Видеозапись инцидента была распространена в СМИ и социальных сетях.

По данному факту специальным прокурором Генеральной прокуратуры проведено досудебное расследование по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Отмечается, что трое обвиняемых полностью признали вину и с санкции следственного суда были арестованы. 14 февраля текущего года уголовное дело направлено в Кордайский районный суд с обвинительным заключением.