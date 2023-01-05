Завершено расследование смертей в результате пыток при январских событиях – генпрокурор РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что в ходе январских событий отдельные сотрудники силовых структур допускали жестокое отношение к задержанным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это ничем нельзя оправдать. Лица, применявшие пытки, вне зависимости от чинов и положения понесут заслуженное наказание», - сказал Берик Асылов.

Генпрокурор уточнил, что всего по заявлениям граждан о пытках возбуждено 329 уголовных дел.

«Основная их часть находилась в производстве Антикоррупционной службы. Специальные прокуроры расследовали уголовные дела в отношении 34 сотрудников полиции и КНБ. В суд направлены дела о пытках 24 лиц в здании полиции Алматинской области, а также 3 граждан (Радченко, Бекжанов, Анафияев), которых пытали в ИВС Алматы и здании отдела полиции Бостандыкского района», - отметил Берик Асылов.

Также завершено расследование по факту смерти в результате пыток: Мукашева в Талдыкоргане; Отепбаева в Алматы; Жотабаева в Семее.

«После ознакомления с материалами направим их в суд», - резюмировал Берик Асылов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.



