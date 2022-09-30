Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева, похитившего 14,5 млрд тенге

    30 Сентября 2022, 19:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Так, ими в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализована преступная схема хищения средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.

    Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.

    Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.

    Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.

    Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.

    При этом, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.

    Параллельно агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.

    После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.

    С 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам.

    В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов США (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Информацию о хищении 677 млн тенге опроверг акционер Балхашской ТЭЦ
    АФМ подозревает в хищении 677 млн тенге руководство ТОО «Балхаш Жылу»
    Мужчины воровали терминалы из магазинов и аптек Кызылорды
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка