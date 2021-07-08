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    Завершено досудебное расследование в отношении Елжана Биртанова

    8 Июля 2021, 09:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Биртанов и Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения.

    Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения.

    На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами.

    Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США или 1,5 млрд тенге.

    Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

    7 июля объявлено об окончании досудебного расследования и начато ознакомление с материалами уголовного дела.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Коррупция Минздрав РК Другие государственные органы Судебный процесс Елжан Биртанов
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