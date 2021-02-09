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    Завершение миссии космического грузовика «Прогресс МС-15» покажут в прямом эфире

    9 Февраля 2021, 01:31

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 9 февраля 2021 года, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» отчалит от Международной космической станции (МКС) и завершит свою миссию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с программой полёта МКС, расстыковка космического грузовика и станции запланирована на вторник, 9 февраля 2021 года, в 11:21 по времени Нур-Султана.

    Этот момент можно будет посмотреть на сайте Роскосмоса в прямой трансляции, которая начнется в 11:00 по времени Нур-Султана.

    Между тем, на космодроме Байконур к запуску на МКС готовится следующий транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16».

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» запланирован на 15 февраля 2021 года с площадки № 31 космодрома Байконур. Он доставит на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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