Завершена консервация мечети Досжана хазрета в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области завершены работы по консервации мечети в комплексе «Досжан хазрет». Об этом сообщил директор областного центра по исследованию, реставрации и охране историко-культурного наследия Фархад Досмуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» в 2018 году в список исторических памятников республиканского значения было включено 12 объектов Актюбинской области.

По второму направлению проекта был проведен ряд работ по реставрации и консервации исторических и культурных памятников.

В текущем году благоустроена территория некрополя Абат-Байтак, построена гостиница рядом с некрополем Абулхаир хана «Хан моласы», проведена научная реставрация мечети Шакен ишана 1902 года в Алгинском районе и 48 надгробных памятников в некрополе Абат-Байтак в Кобдинском районе. Разработана смета по мечетям Жумагали ишана и Самурата, мавзолею Қыз әулие.

Также завершены работы по консервации мечети в комплексе «Досжан хазрет».

«В этом году были завершены работы по консервации мечети в комплексе «Досжан хазрет». Здесь была также построена гостиница, оформлен музей, открыт барельеф, благоустроены родник и территория», - говорит директор центра.

Ранее актюбинские археологи провели исследовательскую экспедицию в комплексе «Досжан хазрет». Комплекс представляет собой П-образное сооружение, состоящее из более 12 помещений. Сооружение было воздвигнуто в ХIХ веке из сырцовых кирпичей.

Досжан Кашакулы - видный религиозный деятель. Он строил мечети и учил детей, проповедовал ислам. Из рода Табын, подрода Коныр. В народных рассказах о нем говорят с уважением Досеке хазырет. Он был известен своей просветительской деятельностью, собирал данные по казахской генеалогии. Способствовал строительству многочисленных мечетей, под его руководством была построена мечеть Кайнар в Донызтау, мечеть Ишан-ата в долине реки Уил. Он знал наизусть Коран, в 17 лет вернулся из Мекки с чином «хазрета». Трижды был в Мекке, дружил с Кунанбаем, вместе с которым построил гостиницу «Тәкие» в Мекке. Гостиница была записана как собственность Досжана хазрета.

В 2015 году в Актюбинской области были проведены мероприятия к 200-летию Досжана хазрета. В Актобе есть улица его имени.



