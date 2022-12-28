Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    Завершена консервация мечети Досжана хазрета в Актюбинской области

    28 Декабря 2022, 01:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области завершены работы по консервации мечети в комплексе «Досжан хазрет». Об этом сообщил директор областного центра по исследованию, реставрации и охране историко-культурного наследия Фархад Досмуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» в 2018 году в список исторических памятников республиканского значения было включено 12 объектов Актюбинской области.

    По второму направлению проекта был проведен ряд работ по реставрации и консервации исторических и культурных памятников.

    В текущем году благоустроена территория некрополя Абат-Байтак, построена гостиница рядом с некрополем Абулхаир хана «Хан моласы», проведена научная реставрация мечети Шакен ишана 1902 года в Алгинском районе и 48 надгробных памятников в некрополе Абат-Байтак в Кобдинском районе. Разработана смета по мечетям Жумагали ишана и Самурата, мавзолею Қыз әулие.

    Также завершены работы по консервации мечети в комплексе «Досжан хазрет».

    «В этом году были завершены работы по консервации мечети в комплексе «Досжан хазрет». Здесь была также построена гостиница, оформлен музей, открыт барельеф, благоустроены родник и территория», - говорит директор центра.

    Ранее актюбинские археологи провели исследовательскую экспедицию в комплексе «Досжан хазрет». Комплекс представляет собой П-образное сооружение, состоящее из более 12 помещений. Сооружение было воздвигнуто в ХIХ веке из сырцовых кирпичей.

    Досжан Кашакулы - видный религиозный деятель. Он строил мечети и учил детей, проповедовал ислам. Из рода Табын, подрода Коныр. В народных рассказах о нем говорят с уважением Досеке хазырет. Он был известен своей просветительской деятельностью, собирал данные по казахской генеалогии. Способствовал строительству многочисленных мечетей, под его руководством была построена мечеть Кайнар в Донызтау, мечеть Ишан-ата в долине реки Уил. Он знал наизусть Коран, в 17 лет вернулся из Мекки с чином «хазрета». Трижды был в Мекке, дружил с Кунанбаем, вместе с которым построил гостиницу «Тәкие» в Мекке. Гостиница была записана как собственность Досжана хазрета.

    В 2015 году в Актюбинской области были проведены мероприятия к 200-летию Досжана хазрета. В Актобе есть улица его имени.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Религия История Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    В очереди на жилье состоят более 34 тысяч актюбинцев
    ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области: что известно о состоянии детей и тренера
    200 актюбинских детей приняли участие в Президентской елке
    На решение социальных проблем направят большую часть бюджета Актюбинской области
    Популярное
    1 Базовую пенсию увеличат в Казахстане
    2 Назначен аким Сауранского района Туркестанской области
    3 Вынесен приговор по махинациям с землей в Алматинской области
    4 Названа дата отборочного боя Али Ахмедова против нокаутера с рекордом 23-0
    5 Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
    Новости партнеров