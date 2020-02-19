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    Завершен суд по убийству двадцатилетней давности в Жамбылской области

    19 Февраля 2020, 19:58

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве 20-летней давности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Напомним, в минувшем году сотрудники департамента полиции Жамбылской области расследовали ранее не раскрытые уголовные дела следственных служб правоохранительных органов региона. В числе таких дел – убийство, произошедшее в 1998 году в Мойынкумском районе.

    По материалам следствия, в ноябре 2019 года сотрудники Мойынкумского РОВД установили и задержали 61-летнего жителя села Мойынкум, который признался в убийстве двадцатилетней давности. Задержанный рассказал, что он с приятелем распивал спиртные напитки, возникла словесная ссора, завершившаяся выстрелом из ружья марки ИЖ 12-го калибра, в результате чего мужчина скончался.

    В ходе следствия задержанный показал место захоронения трупа во дворе своего дома, останки были найдены в ходе следственных действий. Ружье он сдал еще в 2013 году в Мойынкумский райотдел внутренних дел в ходе добровольной акции по сдаче огнестрельного оружия.

    «Ожидается оглашение приговора 21 февраля в 12:00 в отношении подсудимого, который обвиняется в совершении убийства 20-летней давности - по части первой статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство)», - сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Судебный процесс
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