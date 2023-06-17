Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+31+33℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай

    17 Июня 2023, 09:18

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В области Абай завершили сбор средств для пострадавших от лесных пожаров. Соответствующее объявление опубликовала пресс-служба областного акимата в Telegram, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые казахстанцы! Общественный фонд «Ақ Ертіс» выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся на призыв по сбору средств и гуманитарной помощи для семей погибших и пострадавших от пожара в Бородулихинском районе области Абай. Благодаря сплоченности всех казахстанцев за считанные дни было собрано достаточно средств для оказания всесторонней помощи всем семьям погибших и пострадавших от пожара. Поэтому, во избежание каких-либо спекулятивных действий мошенников, информируем всех о ЗАВЕРШЕНИИ сбора средств общественным фондом «Ақ Ертіс» на вышеуказанные цели. Для обеспечения объективности и прозрачности при распределении собранных средств, во взаимодействии с соответствующими уполномоченными комиссиями Фондом будет выработан единый подход в оказании помощи», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Благотворительность Абайская область Пожар в области Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Камыш загорелся в области Абай
    Пожар в Приморском лесничестве Уланского ​района полностью ликвидирован
    Пожарные Рудного предотвратили гибель людей при возгорании в многоэтажке
    Пожар в Приморском лесничестве в ВКО локализован
    Популярное
    1 Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
    2 В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
    3 Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
    4 Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
    5 Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области