Завершаются расследования по январским событиям - Генпрокуратура РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершаются расследования по январским событиям. Об этом заявил первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге, посвященном итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершаются расследования по январским событиям. На сегодня осуждены 1 249 человек. В основном они совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках. Реальные сроки лишения свободы получили 160 человек. Остальным назначены более мягкие меры наказания», - сказал Тимур Ташимбаев.

Представитель главного надзорного органа также отметил, что направлены в суд дела в отношении Масимова и других руководителей КНБ.

«Они обвиняются в попытке захвата власти, государственной измене и превышении власти.

Дело экс-министра обороны Бектанова по обвинению в превышении власти также находится в суде. Окончено следствие в отношении бывшего руководства департаментов органов национальной безопасности и полиции города Алматы, Алматинской и Кызылординской областей (превышение власти). По пыткам нами завершены уголовные дела в отношении 29 сотрудников КНБ и МВД в городах Алматы и Талдыкорган. По 17 из них дела уже направлены в суд», - уточнил Тимур Ташимбаев.



