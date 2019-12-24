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    Завершающий 2019 год запуск с Байконура покажут в прямом эфире

    24 Декабря 2019, 10:18

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 декабря в 18 часов 03 минуты по времени Нур-Султана, с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российским метеорологическим спутником «Электро-Л» № 3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трое суток назад ракета была вывезена и установлена на стартовом комплексе космодрома.

    Российские космические аппараты серии «Электро» входят в состав одноименной геостационарной гидрометеорологической космической системы и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также для других ведомств.

    По информации пресс-службы Роскосмоса, подготовку к запуску и момент старта с Байконура ракеты «Протон-М» покажут в прямом эфире. Трансляция со стартового комплекса Байконура начнется за 50 минут до старта, в 17 часов 15 минут по времени Нур-Султана.

    Этим запуском Роскосмос завершает программу пусков с космодрома Байконур в 2019 году.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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