Завершается строительство двух домов для переселения людей из паводкоопасных зон в Атбасаре

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Для переселения населения с паводкоопасных зон в городе Атбасаре завершается строительство двух 100-квартирных домов, планируется построить еще три таких же. Об этом сообщил на прошедшем брифинге заместитель руководителя ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совокупности на случай ЧС в Акмолинской области предусмотрены свыше 1,6 млрд тенге. В случае осложнения паводковой обстановки планируется передислокация сил и средств департамента по ЧС. Также сформированы группировки сил из других областей.

«За счет местного бюджета для департамента приобретен специальный автотранспорт: автоцистерны, оперативные автомобили, повышенной проходимости, катер, спасательное оборудование: водонепроницаемые комбинезоны, защитные костюмы, инженерное оборудование – на общую сумму свыше 300 млн тенге», - поделился спикер.

В марте департаментом будут проведены взрывные работы по ослаблению ледового покрытия и ликвидации ледяных заторов в 10 районах на площади 20,75 тысяч м2, а также облет паводкоопасных регионов области.

Для мониторинга обстановки за состоянием и уровнем воды на опасных участках рек, помимо гидропостов Казгидромет, планируется организовать круглосуточное дежурство 92 дополнительных постов наблюдения.

«На автодорогах республиканского, местного значений и железных дорогах имеется 4 032 водопропускных сооружений и 566 мостов, несвоевременная очистка которых негативно влияет в период паводка на объекты транспортной инфраструктуры (переливы, размывы автодорог и т.п.). Дорожными службами и акиматами регионов проведение очистительных работ планируется начать с марта», - отметил К. Доспаев.

В целях реализации Дорожной карты по переселению населения из водоохранных зон в городе Атбасаре Атбасарского района завершается строительство двух 100-квартирных домов, на что из резерва Правительства РК выделены финансовые средства в размере 4,2 млрд тенге.

«Для переселения населения с паводкоопасных зон в городе Атбасаре необходимо строительство еще трех стоквартирных домов. В рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан и решения вопроса переселения оставшегося населения из паводкоопасной зоны разработана ПСД на строительство трех 100-квартирных жилых домов в городе Атбасаре. В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении из резерва Правительства РК финансовых средств на их строительство», - добавил спикер.

С 3 по 4 марта в регионе планируется проведение РКШУ «Көктем-2022». В ходе учений будет проведена проверка готовности территориальной подсистемы гражданской защиты к возможным чрезвычайным ситуациям весеннего периода. Местом развертывания областного штаба определен Аршалынский район.

«Плановая работа по подготовке к паводку продолжается. Принимаются все необходимые меры по безаварийному пропуску паводковых вод», - резюмировал К. Доспаев.