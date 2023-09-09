Завершается срок предоставления декларации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет госдоходов РК напомнил о сроках предоставления декларации¸ передает МИА «Казинформ».

Декларацию об активах и обязательствах формы 250.00 на втором этапе всеобщего декларирования в 2023 году представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, в том числе члены совета директоров, а также их супруги.

Срок представления декларации в электронном виде истекает 15 сентября 2023 г.

Декларацию можно представить:

- в «Кабинете налогоплательщика» - cabinet.salyk.kz;

- на портале электронного правительства - egov.kz;

- в мобильных приложениях – e-Salyq Azamat, eGov mobile, HALYK BANK. Ранее сообщалось, что нужно сделать, если неверно указаны сведения в налоговой декларации по форме 250.00 (декларации об активах и обязательствах физического лица).