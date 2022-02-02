Заведено уголовное дело по факту пыток задержанного в период массовых беспорядков в Талдыкоргане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области заведено уголовное дело по факту пыток задержанного в период массовых беспорядков в г. Талдыкорган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

«В социальных сетях распространяется информация по факту избиения сотрудниками полиции А.Б. Батырбаева. Сообщаем, что 22 января 2022 года он был задержан в связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в период массовых беспорядков в г. Талдыкорган. 23 января т.г. в ходе допроса он показал, что сотрудники органов внутренних дел 10 января т.г. нанесли ему телесные повреждения. По данному заявлению А.Б. Батырбаева антикоррупционной службой по Алматинской области заведено уголовное дело по факту пыток. В настоящее время ведется следствие», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РК.