Зауреш Акашева уступила в первом раунде турнира по настольному теннису в Словении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Любляне (Словения) стартовал турнир по настольному теннису WTT Star Contender с призовым фондом 250 000 долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В первом раунде соревнования соперницей казахстанки Зауреш Акашевой была Андреа Драгоман (Румыния). Она - чемпионка мира среди девушек в парном разряде (2016 г.), бронзовый призёр летних юношеских Олимпийских игр в личном зачёте (2018 г.), серебряный призёр чемпионата Европы в команде (2021 г.), в женской паре (2022 г.).

Победу одержала более титулованная румынка. Она выиграла со счетом 3:1.