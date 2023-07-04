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Зауреш Акашева уступила в первом раунде турнира по настольному теннису в Словении

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Июля 2023, 16:44
Зауреш Акашева уступила в первом раунде турнира по настольному теннису в Словении Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Любляне (Словения) стартовал турнир по настольному теннису WTT Star Contender с призовым фондом 250 000 долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В первом раунде соревнования соперницей казахстанки Зауреш Акашевой была Андреа Драгоман (Румыния). Она - чемпионка мира среди девушек в парном разряде (2016 г.), бронзовый призёр летних юношеских Олимпийских игр в личном зачёте (2018 г.), серебряный призёр чемпионата Европы в команде (2021 г.), в женской паре (2022 г.).

Победу одержала более титулованная румынка. Она выиграла со счетом 3:1.


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