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    Зауреш Акашева стартовала с победы на ЧМ по настольному теннису в США

    24 Ноября 2021, 11:45

    ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ - 23 ноября 2021 года стартовал личный чемпионат мира по настольному теннису в Хьюстоне (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Сегодня в игре на выбывание Зауреш Акашева (Казахстан) уверенно победила чемпионку Панамериканских Игр в командном зачёте Даниели Риос (Пуэрто-Рико) 4:1 и в 1/32 финала сразится с олимпийской чемпионкой Токио в смешанном разряде Ито Мима (Япония).

    Соперницей Анастасии Лавровой (Казахстан) была золотая медалистка юношеского чемпионата мира 2016 в парном разряде, серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы 2020, бронзовый призёр летних юношеских Олимпийских Игр 2018 Андрея Драгоман из Румынии.
    Игра закончилась со счетом 3:4, в пользу соперницы Лавровой.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт США
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