Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова пробились на ЧМ по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанки Зауреш Акашева (Караганда) и Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) по рейтингу ITTF отобрались на чемпионат мира по настольному теннису, который пройдет с 20 по 28 мая 2023 года в городе Дурбан (ЮАР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Они выступят в личном зачёте. Зауреш также сыграет в парном и в смешанном разрядах.

Чуть ранее путёвки на главные соревнования года завоевали Кирилл Герасименко (Астана, личный зачёт, парный разряд), Алан Курмангалиев (Караганда, парный разряд), Айдос Кенжигулов (Алматы, смешанный разряд), Денис Жолудев (Усть-Каменогорск, парный разряд), Сагантай Курмамбаев (Усть-Каменогорск, парный разряд) и Анастасия Лаврова (Астана, парный разряд).



