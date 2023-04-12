Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова пробились на ЧМ по настольному теннису

    12 Апреля 2023, 11:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанки Зауреш Акашева (Караганда) и Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) по рейтингу ITTF отобрались на чемпионат мира по настольному теннису, который пройдет с 20 по 28 мая 2023 года в городе Дурбан (ЮАР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Они выступят в личном зачёте. Зауреш также сыграет в парном и в смешанном разрядах.

    Чуть ранее путёвки на главные соревнования года завоевали Кирилл Герасименко (Астана, личный зачёт, парный разряд), Алан Курмангалиев (Караганда, парный разряд), Айдос Кенжигулов (Алматы, смешанный разряд), Денис Жолудев (Усть-Каменогорск, парный разряд), Сагантай Курмамбаев (Усть-Каменогорск, парный разряд) и Анастасия Лаврова (Астана, парный разряд).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Настольный теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какими видами спорта увлекаются министры Казахстана
    Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Казахстан
    ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
    Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров