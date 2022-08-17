Затяжное строительство автодороги «Балхаш – Бурылбайтал – Курты» объяснили в ҚазАвтоЖол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В компании «ҚазАвтоЖол» рассказали о проводимых работах на участке автодороги «Балхаш – Бурылбайтал – Курты», который является частью транспортного коридора «Нур-Султан – Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее ожидалось, что работы по проекту «Балхаш – Бурылбайтал – Курты», общей протяженностью 516 км, где предусмотрена реконструкция 10 участков, завершатся в текущем году. Однако, как сообщили в ҚазАвтоЖол, в этом году планируется завершение работ по четырем участкам, общей протяженностью 208 км. По остальным участкам завершение работ предусмотрено в 2023-2024 годах.

По данным компании, ҚазАвтоЖол в рамках проекта «Балхаш – Бурылбайтал – Курты», производит реконструкцию двух участков автодороги «Бурылбайтал – Курты» – это «Бурылбайтал-Аксуек-Каншенгель» протяженностью 143 км. Реализация данных двух участков осуществляется за счет займа Европейского банка реконструкции и развития с софинансированием из республиканского бюджета. На данный момент реализация ведется в рамках и на условиях займа ЕБРР, без привлечения дополнительных средств.

«Строительство данных участков затянулось ввиду влияния пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах. Подрядные организации столкнулись с трудностями ввоза в Казахстан оборудования и запасных частей ввиду закрытия государственных границ, имелись трудности в мобилизации персонала, а также значительное влияние на ход работ оказало повышение цен на основные дорожно-строительные материалы. По участкам Бурылбайтал – Курты, до влияния вышеуказанных аспектов, задержка вызвана прохождением участков по территории Жусандалинской заповедной зоны, на территории которой был запрет в отведении грунтовых карьеров, предусмотренных проектом, в связи с чем, работы были временно приостановлены на время отведения грунтовых карьеров. На сегодняшний день все вышеуказанные факты привели к значительному удорожанию основных дорожно-строительных материалов и стоимости трудовых ресурсов», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

В настоящее время подрядные организации и компания «ҚазАвтоЖол» с участием финансирующей организацией ЕБРР проводят переговоры о дальнейшей реализации данного проекта. Достигнуто соглашение о завершении и сдаче в эксплуатацию 81 км (Аксуек-Каншенгель).

Подрядчиками являются компании «Sinohydro Corporation Limited» (КНР) (2152-2214 км участка «Бурылбайтал – Курты») и «TODINI Costruzioni Generali / Sine Midas Stroy» (Казахстан) (2214-2295 км), финансируемые и реализуемые на условиях ЕБРР с со финансированием из республиканского бюджета.

Анеля Касымова



