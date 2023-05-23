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    Затяжная магнитная буря ожидается в ближайшие четыре дня

    23 Мая 2023, 03:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23 по 26 мая 2023 года Землю накроет самая сильная в мае магнитная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на погодный сайт Meteoagent.

    Пик четырехдневной солнечной активности выпадает на 24 число - в этот день мощность бури достигнет 5 баллов. В остальные дни уровень активности Солнца составит 4 балла.

    Согласно прогнозу, до конца последнего весеннего месяца ожидается еще одна магнитная буря. Она ожидается в воскресенье, 28 мая 2023 года, мощностью в 4 балла.

    Магнитные бури возникают после вспышек на Солнце, которые вызывают возмущения магнитного поля Земли. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье людей, особенно пожилых, метеозависимых, гипертоников.

    Медики рекомендуют людям, подверженным влиянию магнитных бурь, соблюдать правила здорового образа жизни. Отказаться от спиртных напитков, кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков, пить больше воды, а также зеленый и травяной чай, больше ходить пешком, избегать конфликтных и стрессовых ситуаций.

    При сильном недомогании, особенно связанным с болью в сердце или высоким давлением, лучше обратиться за помощью к врачам.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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