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    Затраты на системы орошения восстанавливает аграриям Минсельхоз

    22 Декабря 2020, 11:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Половину понесенных на приобретение современных систем орошения затрат восстанавливает аграриям Минсельхоз. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях стимулирования аграриев к применению современных влагосберегающих технологий Министерством осуществляется государственная поддержка в виде инвестиционного субсидирования, которое предусматривает возмещение 50% от понесенных затрат на приобретение современных систем орошения, а также подведения всей необходимой инфраструктуры», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    Кроме того, по его словам, проводится обучение фермеров и распространение знаний, в том числе через создаваемую с американской компанией Валмонт сеть демонстрационных ферм.

    «Следует отметить, что в проекте новой Государственной программы по управлению водными ресурсами до 2030 года предусмотрен индикатор по доведению площади, где применяется водосберегающие технологии до 750 тыс. га», - отметил министр.

    «Полномасштабное внедрение водосберегающих технологий орошения позволит рационально использовать орошаемые земли с уменьшением водозатрат и повышением урожайности», - добавил С. Омаров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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