Затраты бизнеса на НИОКР будут субсидировать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со следующего года в Казахстане будет осуществляться субсидирование затрат бизнеса на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе встречи с депутатами Сената по вопросам реализации государственной программы развития АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут заданы следующие критерии господдержки. В растениеводстве на повышение урожайности влияет множество факторов, как в совокупности, так и каждый по отдельности. Исходя из этого, мы оставляем базовые субсидии, направленные на удешевление части стоимости семян, удобрений и средств защиты растений. Например, если хозяйство внесло удобрения, купило качественные семена, вовремя провело химпрополку, то урожайность как минимум будет выше на 7-8 центнеров с гектара», - сказал Сапархан Омаров.

Глава МСХ отметил, что важно объединить усилия науки и бизнеса, перейти к коммерциализации научных разработок, бизнес-ориентированности науки.

«Ведь именно наука должна отвечать на вопросы, что сеять, по какой технологии и в какие сроки, то есть быть помощником для бизнеса. Хотелось бы отметить, что со следующего года будет осуществляться субсидирование затрат бизнеса на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», - резюмировал Сапархан Омаров.