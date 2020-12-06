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    Затмение Солнца, звездопад и соединение планет-гигантов: астрономические события декабря

    6 Декабря 2020, 17:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей Земли в декабре ожидают сразу четыре значимых астрономических события, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ожидается полное затмение Солнца, два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и Сатурна – такой астрономический прогноз на декабрь 2020 года дается на сайте Московского планетария.

    «Особенно интересно, что все эти события произойдут 14 и 21 декабря или вблизи этих дат. Поэтому их можно назвать самыми астрономическими датами этого непростого 2020 года», – говорится в сообщении.

    14 декабря в 19:13 мск (22:13 по времени Нур-Султана, прим.ред.) произойдет полное затмение Солнца. Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). В эту же ночь можно будет увидеть звездопад из созвездия Близнецы – максимум метеорного потока Геминиды составит до 120 метеоров в час. Видимость будет благоприятной, так как Луна в фазе новолуния отсутствует на ночном небе.

    21 декабря в 16 часов 02 минуты по времени Нур-Султана наступит астрономическая зима, которая знаменует самую длинную ночь и самый короткий день года.

    В этот день, 21 декабря 2020 года ожидается редчайшее соединение на небосводе двух гигантов - Юпитера и Сатурна. Такое событие происходит раз в столетия.

    «В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад – 4 марта 1226 года», – говорится в сообщении Московского планетария.

    С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, ожидается пик метеорного потока Урсиды из созвездия Малая Медведица, до 10 метеоров в час.

    Утро 22 декабря 2020 года обрадует: световой день на земле начнет увеличиваться.


    Автор:

    Сара Кабикызы

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