Затмение Солнца, звездопад и соединение планет-гигантов: астрономические события декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей Земли в декабре ожидают сразу четыре значимых астрономических события, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ожидается полное затмение Солнца, два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и Сатурна – такой астрономический прогноз на декабрь 2020 года дается на сайте Московского планетария.

«Особенно интересно, что все эти события произойдут 14 и 21 декабря или вблизи этих дат. Поэтому их можно назвать самыми астрономическими датами этого непростого 2020 года», – говорится в сообщении.

14 декабря в 19:13 мск (22:13 по времени Нур-Султана, прим.ред.) произойдет полное затмение Солнца. Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). В эту же ночь можно будет увидеть звездопад из созвездия Близнецы – максимум метеорного потока Геминиды составит до 120 метеоров в час. Видимость будет благоприятной, так как Луна в фазе новолуния отсутствует на ночном небе.

21 декабря в 16 часов 02 минуты по времени Нур-Султана наступит астрономическая зима, которая знаменует самую длинную ночь и самый короткий день года.

В этот день, 21 декабря 2020 года ожидается редчайшее соединение на небосводе двух гигантов - Юпитера и Сатурна. Такое событие происходит раз в столетия.

«В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад – 4 марта 1226 года», – говорится в сообщении Московского планетария.

С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, ожидается пик метеорного потока Урсиды из созвездия Малая Медведица, до 10 метеоров в час.

Утро 22 декабря 2020 года обрадует: световой день на земле начнет увеличиваться.



