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    Засуху в июне прогнозируют синоптики в нескольких районах трех областей РК

    26 Мая 2022, 09:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские синоптики опубликовали предварительный прогноз засухи на июнь 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Согласно предварительного прогноза, в июне на большей части республики низкая вероятность возникновения засухи, в основном условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

    Умеренная засуха ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области.

    Сильная засуха прогнозируется в Кармакчинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.

    Благоприятные умеренно влажные условия ожидаются в Рыскуловском районе Жамбылской области, Уилском районе Актюбинской области и в Сайрамском районе Туркестанской области.

    Интенсивность и воздействие засухи в каждом регионе Казахстана проявляется по-разному. Кызылординская и Мангистауская области, в соответствии с агроклиматическим районированием, относятся преимущественно к VIII агроклиматической зоне и характеризуются как очень сухая, жаркая зона, подверженная засухам.

    Все прогнозы регулярно предоставляются в министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Сельское хозяйство Регионы Казахстана Погода
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