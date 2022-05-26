Засуху в июне прогнозируют синоптики в нескольких районах трех областей РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские синоптики опубликовали предварительный прогноз засухи на июнь 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Согласно предварительного прогноза, в июне на большей части республики низкая вероятность возникновения засухи, в основном условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

Умеренная засуха ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области.

Сильная засуха прогнозируется в Кармакчинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.

Благоприятные умеренно влажные условия ожидаются в Рыскуловском районе Жамбылской области, Уилском районе Актюбинской области и в Сайрамском районе Туркестанской области.

Интенсивность и воздействие засухи в каждом регионе Казахстана проявляется по-разному. Кызылординская и Мангистауская области, в соответствии с агроклиматическим районированием, относятся преимущественно к VIII агроклиматической зоне и характеризуются как очень сухая, жаркая зона, подверженная засухам.

Все прогнозы регулярно предоставляются в министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении.