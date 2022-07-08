Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Засуху в июле прогнозируют в районах Кызылординской и Мангистауской областей

    8 Июля 2022, 10:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет выпустил уточнение к прогнозу засухи на июль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Согласно прогнозу стандартизированного индекса осадков (СИО) дефицит осадков ожидается в Коргалжынском районе Акмолинской области , Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области , Алакольском районе Алматинской области , Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области , Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области , в Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области , в окрестности города Семея Абайской области и на большей части Кызылординской области .

    Засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.

    На остальной территории Казахстана условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей – оптимальные.

    Все прогнозы регулярно предоставляются в министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении.


    Фото: Flickr.Com/Roofless

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Регионы Погода Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая