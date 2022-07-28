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    Засуху прогнозируют в нескольких районах пяти областей Казахстана

    28 Июля 2022, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет опубликовал прогноз засухи на август, передает МИА «Казинформ».

    По предварительным расчетам в августе 2022 года условия увлажнения будут в основном близкими к норме, за исключением отдельных регионов на северо-западе, юге, юго-западе и в центре страны.

    Засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области, а также в Каракиянском и Мангистауском районах Мангистауской области. Также дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Мугалжарском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской области, в Амангельдинском и Жангельдинском районах Костанайской области.

    В северной и западной части Актюбинской области, в Кызылкогинском районе Атырауской области, в Сырымском, Казталовском и Акжаикском районах Западно-Казахстанской области, напротив, ожидаются оптимальные условия увлажнения. Также оптимально влажно будет в Панфиловском и Кербулакском районах Алматинской области.

    Фото: i.insider.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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