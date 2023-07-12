Засухи в Казахстане нет, а наплыв саранчи связан с солнечной активностью - глава МСХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил, что засухи в Казахстане нет, а наплыв саранчи связан с солнечной активностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет засухи. По данным Казгидромета, обследованию почв, у нас сейчас среднегодовая норма влажности по почве. Поэтому ситуация стандартная, мы держим ее на контроле», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Он также прокомментировал вопрос наплыва саранчи.

«Она есть, она распространяется. Ученые говорят, что количество стадной саранчи связано с солнечной активностью. И каждые 11 лет происходит пик, это связано солнечной активностью. В следующий год мы прогнозируем, что это будет пиковый год, в 10-20 раз больше чем средне-годовые показатели распространенности саранчи. То есть саранча может условно отложить 100 яиц, а может и тысячу яиц. Мы это предвидели и мы лекарств больше закупили и обрабатывали больше», - заявил Ербол Карашукеев.

Он также попросил фермеров, выкладывающих видео с наплывом саранчи, обращаться к специалистам ведомства, которые сразу же среагируют.

В МСХ готовы отправить комиссию из специалистов на места.