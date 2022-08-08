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    • Засуха в августе прогнозируется в двух районах Кызылординской и Мангистауской областей

    8 Августа 2022 16:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет выпустил окончательный прогноз засухи на август, передает МИА «Казинформ».

    С учетом фактических агрометеорологических условий и долгосрочного прогноза погоды, скорректирован прогноз засухи на август 2022 года.

    Засуха по-прежнему прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской и Каракиянском районе Мангистауской областей.

    Дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской, в Зайсанском районе ВКО и в районе города Аркалыка Костанайской области.

    В Мартукском и Кобдинском районах Актюбинской области, в Кызылкогинском районе Атырауской области, в Сырымском и Акжаикском районах ЗКО, в Тимирязевском районе СКО и в Ерейментауском районе Акмолинской области ожидаются оптимальные условия увлажнения.

    А в Мусреповском районе Северо-Казахстанской области и в окрестностях Степногорска и Актобе по расчетам будет очень влажно.

    На остальной территории республики условия увлажнения будут в основном близкими к норме.

    Все прогнозы доступны на официальном сайте РГП «Казгидромет» и в приложении для фермера.


    Фото: paralelo32.com.ar
    #Казгидромет #Сельское хозяйство #Регионы #Погода
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