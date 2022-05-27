Засуха ожидается в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях недопущения прошлогодней ситуации по нехватке кормов Министерство сельского хозяйства ведет работу по кормообеспеченности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно прогнозу Казгидромета в текущем году в некоторых южных регионах, а также в Мангистауской области ожидается засуха, которая наблюдалась и в прошлом году. В целях недопущения прошлогодней ситуации по нехватке кормов в текущем году, со стороны министерства совместно с заинтересованными государственными органами и местными исполнительными органами ведется работа по кормообеспечению», - отметили в Министерстве сельского хозяйства РК в ответе на запрос агентства.

«В то же время следует отметить, что в текущем году сельхозтоваропроизводителями уделяется большое внимание агротехническим мероприятиям по закрытию и сохранению влаги, а также снегозадержанию на полях», - заключили в МСХ.

В ведомстве добавили, что в январе текущего года была утверждена дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы, предусматривающая 15 системных мероприятий.

29 апреля 2022 года министерством проведено совещание по вопросам координации решения вопросов обеспечения кормами сельскохозяйственных животных и доступности пастбищ для выпаса скота населения Мангистауской области с участием акиматов Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской областей и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По данным Казгидромет, в первые два летних месяца в западной половине Казахстана температура воздуха прогнозируется выше нормы, а в восточной половине страны - около нормы. Август ожидается более прохладным: температурный фон в большинстве областей прогнозируется в пределах климатической нормы. Лишь на крайнем севере Казахстана предполагается температура выше нормы.

Также синоптики ожидают, что в июне на большей части Казахстана количество осадков будет меньше нормы. Несколько чаще дожди вероятны в северо-восточной половине РК. В горных и предгорных районах юга и юго-востока страны осадки прогнозируются в пределах нормы. В июле и августе, напротив, дожди предполагаются на большей части страны - около климатической нормы.