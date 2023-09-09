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    20:24, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Заступившуюся за пенсионера в автобусе девушку наградил аким Алматы

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    Фото: Алматы қаласының әкімдігі
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев вручил грамоту и памятный подарок 15-летней Жаннур Нуржан за доброту, смелость и неравнодушие при оказании помощи пожилому человеку в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я видел в сети видео с вашим участием. Меня, как и многих алматинцев, эта история не оставила равнодушным. С одной стороны, огорчила реакция людей, а с другой – порадовала и вызвала гордость за ваш поступок доброты, человечности и заботливого отношения к старшему поколению. Не каждый взрослый смог бы найти в себе силы поступить по совести и противостоять большинству. Как сказал наш Президент, Справедливый Казахстан построят только ответственные и честные граждане. Ты проявила высокую ответственность. Пока есть такая молодежь, есть вера в будущее», - сказал аким во время встречи.

    История о неравнодушном подростке откликнулась в сердцах многих казахстанцев. Сама же студентка второго курса Алматинского финансово-экономического колледжа выразила благодарность тем, кто ее поддержал и призвала всех проявлять заботу и чуткость ежедневно.


    «Я подумала, что на месте этого человека мог оказаться мой родной дедушка, поэтому по-другому поступить не могла. Не могу видеть, как оскорбляют, унижают или жестоко обращаются с пожилыми людьми. Я сама живу с дедушкой, за которым ухаживаю, в моем воспитании как человека большую роль сыграл именно он. Хочу, чтобы всегда в жизни были добро и мир. Хочу, чтобы все друг другу помогали», - говорит Жаннур.

    Ранее на 119-м маршруте Алматы у пожилого человека протекла банка с вареньем. Когда некоторые пассажиры принялись оскорблять его за неосторожность, подросток заступилась за пенсионера и вытерла следы содержимого своей кофтой. Ролик успел облететь соцсети и набрать сотни комментариев со словами поддержки Жаннур Нуржан.


    Теги:
    Акимат Общество Алматы Видео Молодежь для mail.ru
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