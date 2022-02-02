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    Застрявшим в снежном плену водителям помогли туркестанские полицейские

    2 Февраля 2022, 10:31

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Застрявшим в снежном плену водителям помогли полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Напомним, на прошлых выходных на территории Туркестанской области прошли обильный снегопад и метель. Несколько дней дул сильный ветер, а из-за бурана на дорогах области затруднилось движение автотранспорта. Некоторых автолюбителей и пассажиров непогода застала в пути. В этот момент, для обеспечения безопасности и благополучия граждан на дорогах области были задействованы полицейские ДП Туркестанской области, которые спасли от холода десятки людей.

    Сотрудники полиции Байдибекского РОП осмотрели зоны повышенной опасности и снежные заносы, появившиеся в связи с внезапным ухудшением погодных условий.

    В ходе проверки участковые инспекторы Думан Босбаев и Бекзат Лесбек оказали помощь водителям двух легковых автомашин, которые не справились с управлением и застряли в снегу на перевале Шыктау, расположенном возле села Жарыкбас Актасского сельского округа.

    С собой у стражей порядка всегда имеются подручные средства, с помощью которых они помогли водителям вытащить автомобили из снежного плена. Также полицейские спасли и отвели в безопасное место пассажиров застрявших автомашин.

    «Спасибо за ваш труд! Спасибо сотрудникам полиции Туркестанской области! В зимние холода очень трудно оставаться на дороге. Однако, благодаря заботе и вниманию полицейских, мы смогли вытащить нашу машину. Большое спасибо!» – поблагодарили спасенные.

    Сотрудники полиции Туркестанской области советуют, в случае дальней поездки проверить техническое состояние автотранспортных средств, а также быть максимально внимательным на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Дороги Погода Спасение
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