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    Застрявшим на дороге водителям и пассажирам помогли туркестанские полицейские

    14 Февраля 2023, 00:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Застрявшим на дороге водителям и пассажирам помогли полицейские в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ»

    В полицию Созакского района поступило сообщение о том, что требуется помощь нескольким автомобилям, застрявшим на перевале Одаман по трассе «Екпинди-Бирлик».

    Получив информацию, заместитель начальника районного отдела полиции подполковник полиции Е. Нургазиев и старшина полиции Б. Тойметов вместе с работниками «ГУ»Онтустик жолдары«выехали на место происшествия.

    Как выяснилось, из-за резкого похолодания, порывистого ветра и снежной метели на дороге застряли несколько автотранспортных средств. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не смог выбраться из сугроба на обочину и находился в салоне машины с 4 пассажирами в течение 11 часов без связи.

    Застрявших в непогоду жителей заметили полицейские и незамедлительно бросились на помощь. Людей доставили на пункт обогрева Таскомирсай, а после ремонта поврежденных частей автомобиля помогли добраться до места назначения.

    Также с помощью тяжелой техники на безопасные участки были вывезены 5 автомобилей, застрявших в снегу.

    Благодарные за оказанную помощь водители и пассажиры выразили свою искреннюю признательность сотрудникам полиции. При этом стражи порядка отметили, что в любой ситуации их долг — помогать людям.

    Полицейские предупреждают о необходимости быть бдительными на дорогах, иметь при себе предметы первой необходимости и не нарушать правила дорожного движения. При плохой погоде рекомендуется отказаться от выезда в дальнюю дорогу без острой необходимости.


    Как сообщалось, из-за непогоды 11 февраля, свыше 600 человек застряли в автобусах и авто на дороге в Туркестанской области.

    Также было распространено штормовое предупреждение, что на горных перевалах Туркестанской области днем ветер юго-западный с переходом на восточный.


    Фото и видео: ДП Туркестанской области

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Транспорт Видео МВД РК Дороги Погода
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