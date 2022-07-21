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    Застрявших в горах молодых людей спасли в Алматинской области

    21 Июля 2022, 18:05

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Молодая пара решила подняться пешим ходом на пик Рахат, но не успела вернуться до вечера. Им помогли сотрудники оперативно-спасательного отряда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО), 20 июля в Талгарском районе Алматинской области, в районе горного курорта Акбулак, молодой человек, 2003 года рождения, с девушкой, 2006 года рождения, решили подняться в горы пешим ходом на пик Рахат. Их прогулка началась еще в обед, но когда они дошли до намеченной цели - стало вечереть. Молодые люди поняли, что не рассчитали свои силы, и спуск для них оказался крутым и сложным.

    «В 22:15 был осуществлен незамедлительный выезд оперативной группы РОСО из семи спасателей, в том числе одного кинологического расчета. В течение часа спасатели на горном курорте Акбулак приступили к поисковым работам, которые усложнялись ночным временем суток. Спустя 2,5 часа они обнаружили молодых людей выше пика Рахат, оказали им всю необходимую помощь, в том числе психологическую», - отметили в РОСО.

    В течение двух часов спасатели спускали молодых людей с крутых гор. Утром их сопроводили к машине РОСО, чтобы довезти до базы Акбулак, где их ждали родные.

    Фото: www.instagram.com/roso_kazakhstan

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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