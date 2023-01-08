Застрявших на дороге из-за метели сельчан спасли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Граждане ехали по дороге без асфальтового покрытия и вскоре авто оказалось заблокированным на трассе из-за метели, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Сегодня спасатели вызволили из снежного плена жителей села Кайынды 1978 и 1981 годов рождения, а также подростка 2007 года рождения на личном авто. Они направлялись в Аркалык, расположенный в 80 км от Кайындинского сельского округа.

«Чтобы быстрее добраться до города, ехали по трассе местного значения без асфальтового покрытия. В 12:15 они запросили помощь спасателей, так как разыгралась метель, усилился ветер и при нулевой видимости автомобиль попал в снежный затор. В 13:35 группа сотрудников подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС нашла автомашину марки «ВАЗ-2107» с тремя пассажирами на грейдерной дороге в 10 км от пригородного села Ашутасты. Граждан пересадили на технику высокой проходимости СКБ-600. Спасательная операция прошла успешно», - сообщили в ДЧС.

Спустя час сельчан благополучно доставили в Аркалык и передали ожидавшим их родственникам.





Ранее спасли рыбаков, которые также попали в снежный затор.

Фото: пресс-служба ДЧС области



