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    Застрявших на дороге из-за метели сельчан спасли в Костанайской области

    8 Января 2023, 19:17

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Граждане ехали по дороге без асфальтового покрытия и вскоре авто оказалось заблокированным на трассе из-за метели, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    Сегодня спасатели вызволили из снежного плена жителей села Кайынды 1978 и 1981 годов рождения, а также подростка 2007 года рождения на личном авто. Они направлялись в Аркалык, расположенный в 80 км от Кайындинского сельского округа.

    «Чтобы быстрее добраться до города, ехали по трассе местного значения без асфальтового покрытия. В 12:15 они запросили помощь спасателей, так как разыгралась метель, усилился ветер и при нулевой видимости автомобиль попал в снежный затор. В 13:35 группа сотрудников подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС нашла автомашину марки «ВАЗ-2107» с тремя пассажирами на грейдерной дороге в 10 км от пригородного села Ашутасты. Граждан пересадили на технику высокой проходимости СКБ-600. Спасательная операция прошла успешно», - сообщили в ДЧС.

    Спустя час сельчан благополучно доставили в Аркалык и передали ожидавшим их родственникам.


    Ранее спасли рыбаков, которые также попали в снежный затор.

    Фото: пресс-служба ДЧС области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Видео Регионы МЧС ДЧС Спасение Костанай
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