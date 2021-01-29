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    Застрявшие в аэропорту Алматы пассажиры из Стамбула вылетят в Бишкек в полночь

    29 Января 2021, 18:53

    АЛМАТЫ-БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Пассажиры рейса «Стамбул-Бишкек», застрявшие в аэропорту Алматы, вылетят в Бишкек в полночь, сообщили в пресс-службе МИД КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По ее данным, авиарейс по маршруту «Стамбул-Бишкек» утром 29 января 2021 года из-за погодных условий не смог совершить посадку в международном аэропорту г. Бишкекв и был направлен на запасной аэропорт в г. Алматы.

    «При этом вылет авиарейса по маршруту «Алматы-Бишкек» запланирован на 00:45 часов 30 января 2021 года», - отметили в МИД.

    В авиакомпании отметили, что всем пассажирам, вылетающим этим рейсом в Бишкек, предоставлено питание и гостиница.

    Генеральное консульство КР в г. Алматы отслеживает ситуацию и держит данный вопрос на контроле.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Транспорт Турция Кыргызстан Погода
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