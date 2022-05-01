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    Застрявшего в оросительной трубе двухлетнего ребенка спасли в Кентау

    1 Мая 2022, 09:00

    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Двухлетний ребенок упал в оросительный канал и застрял в трубе в селе Хантагы города Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Туркестанской области в Instagram.

    Инцидент произошел 30 апреля.

    «В 19.47 на пульт дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на улице Торекулова несовершеннолетний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, упал в оросительный канал и застрял в трубе, диаметром 500 мм. В спасательной операции были задействованы три сотрудника ДЧС и одна единица техники», - поделились подробностями в пресс-службе ведомства.

    Спасатели вытащили пострадавшего ребенка из трубы и передали его сотрудникам скорой помощи. Состояние ребенка средней степени тяжести, он находится под наблюдением врачей.

    Фото: instagram.com/p/Cc_Ovj9FpOU/ turkistan_tjd

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Происшествия Видео
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