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    Застройщиков могут обязать строить базовые станции на объектах до ввода в эксплуатацию

    25 Июля 2023, 13:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития Багдат Мусин предложил обязать строить базовые станции на объектах еще до начала строительства дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все, кто застраивает большие здания, большие помещения за границей, все застройщики устанавливают in door оборудование, специальные базовые станции, которые устанавливаются внутри помещения для того, чтобы их клиенты имели постоянный доступ к интернету, связи постоянно. То есть, операторы сотовой связи устанавливают стандартное оборудование в таких больших помещениях, как Правительство, в отелях. В бизнес-центрах, торговых сетях и т.д. должно устанавливаться in door оборудование. Наши строители на этом просто экономят, не устанавливают in door оборудование, и они думают, что операторы должны нести ответственность за то, чтобы в их торговых центрах ловила связь», - пояснил министр Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

    Однако эти здания имеют железобетонные конструкции, в их проектировании не участвуют мобильные операторы.

    «Поэтому мы сейчас законодательно, по крайней мере, это моя инициатива, если депутаты пропустят, мы включим норму, которая обязывает строителей и архитекторов предусматривать соответствующие базовые станции, необходимые к установке внутри помещений, если помещение свыше скольких-то тысяч квадратов. То есть, мы сейчас эту норму будем отрабатывать с депутатами. Однако, чтобы вы понимали, вопрос качества связи всегда зависит не только от оператора связи, а от того строителя или от того девелопера, который застраивает определённые жилые массивы или определенные бизнес-центры», - добавил Багдат Мусин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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