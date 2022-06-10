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    Застройщики РК впервые приняли участие в популярном российском проекте «Все о стройке»

    10 Июня 2022, 16:05

    Проект предоставил застройщикам площадку для обсуждения текущей ситуации на рынке. Среди участников эфира — BI Group и Ассоциация Застройщиков РК.

    «Все о стройке» — это онлайн-дискуссии на Youtube для тех, кому интересен строительный бизнес. На них лидеры рынка, банки и органы власти обсуждают новости отрасли. Выпуски проекта просматривают до 5 тыс. зрителей.

    Теперь популярная площадка открыта и для застройщиков Казахстана. 09.06. прошел первый прямой эфир с представителями строительной отрасли Республики.

    Эксперты эфира:

    - Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана;

    - Еркин Акимбеков, директор по цифровизации строительной индустрии BI Group;

    - Асан Кадырбеков, исполнительный директор DIPCO;

    - Вячеслав Лазарев, генеральный директор Open Development;

    - Болат Жангалиев, соучредитель строительной компании 7 Stroy;

    - Куаныш Утегенов, директор ТОО Mega Build Kazakhstan;

    - Александр Шахнович, управляющий директор по развитию и цифровизации АО «КазНИИСА»;

    - Богдан Ядыкин, эксперт по MacroERP компании MACRO.
    Генеральным партнером выпуска и соорганизатором выступила компания MACRO.

    Партнеры: Ассоциация застройщиков Казахстана, Союз строителей Казахстана.

    Виктор Микрюков отметил, что рынок находится в состоянии турбулентности.

    «Многие застройщики приостанавливают старт новых проектов, потому что не знают, чего ждать дальше», - отметил Виктор Микрюков.

    Передовые сервисы BI Group презентовал Еркин Акимбеков. Один из продуктов девелопера – сервис «ЦДС» для трекинга спецтехники.

    «На каждой единице техники стоит GPS-оборудование, которое отслеживает время полезного использования аппаратуры», - пояснил Еркин Акимбеков.

    За счет этой разработки BI Group удалось снизить расходы на спецтехнику.

    Еще одно решение, оптимизирующее издержки – экосистема продуктов MACRO. Богдан Ядыкин сообщил, что средний результат клиентов разработчика составляет плюс 5 % к маржинальности проекта.

    По мнению Вячеслава Лазарева, в первую очередь застройщик должен заботиться о качестве продукта.

    «Никакие приложения не заменят качество продукта. Если продукт высокого уровня – к нему добавляется реализация, маркетинг, и тогда проект ждет успех», - резюмировал спикер.

    Посмотреть полную запись круглого стола можно по ссылкам:

    - выпуск на Youtube;

    - презентации.

    Следующий круглый стол «Все о стройке» по строительству Казахстана пройдет 30.06 в 11:00 (время Астаны). Бесплатно зарегистрироваться на эфир можно на сайте проекта.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    СМИ Строительство Жилье Россия Общество
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